Emmy boicota Rússia e desclassifica produções financiadas pelo governo

Antes, na terça (1º), a instituição já havia suspendido "associações de todos os indivíduos russos, bem como todas as afiliações formais com empresas sediadas na Rússia".

A presidente da entidade, Terry O'Reilly, assinou uma nota publicada nas redes sociais comentando a decisão. "O Emmy não pode em sã consciência fazer negócios com qualquer entidade associada ou financiada pelo governo da Rússia", escreveu, incluindo as emissoras nacionais RT e RT America.

