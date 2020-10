Juliano Laham comemora resultado de cirurgia e diz que está curado de câncer

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Juliano Laham, 27, informou nesta terça-feira (27) que encerrou o tratamento que precisou fazer após descobrir um feocromocitoma, um tipo tumor nas glândulas adrenais. O ator comemorou em suas redes sociais.

"Passando para compartilhar com vocês uma notícia incrível", escreveu. "Graças a de Deus, eu estou curado do câncer. Hoje o meu médico, Fernando Maluf, me trouxe essa feliz notícia na consulta."

"Eu não tenho nenhum tratamento adicional para ser feito, somente acompanhamento regular e vida 100% normal", afirmou. "Obrigado, Deus, pelo maior ensinamento, vibrar na fé, no amor e na positividade. Estou muito feliz!"

No último domingo (25), Faustão já havia anunciado que a cirurgia do ator havia corrido bem. "Juliano foi operado e os médicos estão muito otimistas com a recuperação total", disse o apresentador. "O tumor foi retirado inteiramente sem afetar o rim. Ele deve ter alta logo, logo."

Laham descobriu o tumor enquanto participava da atual temporada do Dança dos Famosos 2020. Ele dançou apenas na estreia e, no dia 11 de outubro, anunciou a descoberta do tumor benigno.

Na ocasião, ele contou mais detalhes. "Queria muito estar aí junto com vocês dançando um forrozinho nesse palco maravilhoso, mas infelizmente, ou até mesmo felizmente, descobri uma doença, um tumor chamado feocromocitoma", afirmou. "Logo, logo vou ficar bem, vou operar em breve, fazer a cirurgia."

De acordo com a médica Isabelle Bussade, ouvida pela emissora, o tumor é benigno, mas tem capacidade de produzir substâncias que em doses muito altas no sangue podem estimular todo o sistema cardiovascular. "Podem trazer quadros de hipertensão, arritmia, taquicardia, uma série de alterações ligadas ao coração e aos vasos sanguíneos, e também alterações neurológicas", disse ela.

Na sequência do vídeo, Laham pediu as orações de todos. "Quero aproveitar para agradecer imensamente a você, Faustão, e toda sua equipe que tem cuidado de mim com muito carinho e amor. É isso. Logo, logo estarei aí de volta para dar muita risada", disse.