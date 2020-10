Alok anuncia live especial de fim de ano com superprodução para 5 de dezembro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O DJ Alok, 29, já prepara mais uma live com superprodução que deverá reverberar em até nove cidades diferentes ao mesmo tempo. De acordo com ele, os municípios escolhidos em breve receberão uma ativação de luzes de lasers.

A revelação foi feita pelo artista por meio de um vídeo nas redes sociais. Será um especial de fim de ano de nome Alive que será transmitido pelas redes sociais dele e por seu canal no YouTube no dia 5 de dezembro.

O DJ brasileiro diz que em breve mais novidades vão surgir. Se depender do retrospecto de lives, o público pode esperar coisa grande. Em maio, o músico realizou uma live em seu apartamento no Brooklin avaliado em mais de R$ 4,5 milhões e levou para a porta de seu condomínio fãs de música eletrônica, de tecnologia, de games, famosos e até moradores do luxuoso prédio.

A live do DJ chegou a ser um dos assuntos mais comentados no Twitter, gerou memes com E.T.s e, antes mesmo do show, causou divergências com alguns moradores do condomínio.

Com show pirotécnico, DJ Alok promoveu uma balada eletrônica direto de seu apartamento -um dúplex luxuoso com a presença da mulher, Romana Novais, e do filho, Ravi, localizado na zona sul de São Paulo. Ao longo do show, vários artistas apareceram para alertar sobre os procedimentos que deveriam ser adotados para se precaver da Covid-19.

Alok vai ser pai novamente. Apenas seis meses após o nascimento de Ravi, o casal Alok e Romana Novais anunciava que esperam mais um filho. Segundo eles, a tendência é que a chegada da próxima criança seja no mesmo dia do primogênito. É uma menina e vai se chamar Raika.