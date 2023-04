Juliano Cazarré atualiza estado de saúde de filha com doença rara

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Juliano Cazarré deu atualizações sobre o estado de saúde de Maria Guilhermina, sua filha de nove meses que nasceu com uma cardiopatia congênita rara chamada Anomalia de Ebstein. Neste sábado (8), ele abriu uma caixinha de perguntas nos stories do Instagram e respondeu a dúvidas de seguidores. O ator disse que a filha está bem e que "o resultado é Deus quem decidirá". "A nós cabe lutar", escreveu Cazarré.

O ator disse que Maria está "muito bem desde que voltou do hospital" e que está "muito atenta e risonha". Há uma semana, a filha de Cazarré teve alta hospitalar após ficar internada. Pouco antes da saída do hospital, a esposa do ator, Leticia, publicou uma foto da filha e escreveu: "Dez dias de internação. Até aqui, teve: muitas preocupações, muitas noites sem dormir, muita oração, muitos exames, nebulizações, remédios, visitas médicas de muitas especialidades, muitas injeções, teve desidratação, infecção, convulsão... mas teve também muito chamego e agora, finalmente, muitos sorrisos!".

Um seguidor do ator compartilhou que a filha também tem Anomalia de Ebstein e questionou: "como vocês conseguem ser tão fortes assim?". Cazarré respondeu: "Sabemos que estamos a todo tempo na presença de Deus e que é a vontade dele que vai ser feita. A nós cabe lutar. Carregar a Cruz com alegria. Mas o resultado é Deus quem decidirá".

Maria Guilhermina nasceu com a cardiopatia e passou por uma cirurgia logo depois do nascimento, em 21 de junho. A Anomalia de Ebstein acontece por uma má formação de uma das válvulas do coração e afeta, segundo o Hospital Infantil Sabará, um a cada dez mil bebês.