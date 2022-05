Julgamento entre Johnny Depp e Amber Heard cita namoro com Elon Musk

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pouco antes de vir ao Brasil, o bilionário Elon Musk (50) quase participou, de forma ativa, de um dos casos de maior repercussão do showbizz americano nos últimos tempos: o julgamento, transmitido ao vivo pela TV, de Johnny Depp (58) e Amber Heard (36).

O que Musk tem a ver com isso? O homem de US$ 263 bilhões foi listado como possível testemunha no caso, assim como o ator James Franco (44), apontado pela defesa de Heard como amigo próximo da atriz. Com Musk, a relação de Amber foi além da amizade, eles tiveram um breve relacionamento em 2016, logo após a atriz se separar de Depp.

Musk, segundo Depp afirmou no julgamento, seria o pai biológico da filha de Amber. A criança foi concebida através de uma barriga de aluguel, o que é permitido nos Estados Unidos. Depp disse ter pistas que levariam à prova de que Musk seria o doador do esperma.

A defesa de Depp também acusou Amber de ficar com parte dos US$ 7 milhões que recebeu no divórcio, e que havia prometido repassar inteiramente para a caridade. Em sua defesa, a atriz disse que não cumpriu com a promessa após ser processada pelo ex-marido, em 2019, por difamação.

Esta é a segunda vez que o casal Heard e Depp se enfrenta no tribunal em 2022. A primeira, em março, foi em Londres, na Inglaterra, por acusações mútuas de difamação. Na época, Depp sugeriu que a atriz mantinha um relacionamento em segredo com Musk, mesmo antes da separação do casal.

Representantes de Musk e Franco não se pronunciaram sobre o motivo que os levou a decidir não participar do julgamento, iniciado em 11 de abril, na Virgínia, nos EUA.