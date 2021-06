Juju Salimeni diz que lado ruim da fama é não poder confiar em ninguém

Um dos internautas também perguntou como a apresentadora lida com a fama. "A pior parte é não poder confiar em praticamente ninguém. Acredito que muitas pessoas famosas passam por isso e com o tempo vão se isolando. É uma certa solidão."

Ainda em conversa com os fãs, Salimeni afirmou que ser uma mulher independente financeiramente é maravilhoso. "Minha mãe me incentivou desde criança a trabalhar muito e não ficar buscando homem para me apoiar. Coloquei isso como meta e sempre batalhei demais para ter tudo o que eu quero."

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A apresentadora, influenciadora e musa fitness Juju Salimeni, 34, usou as redes sociais neste sábado (26) para responder a algumas perguntas de fãs. Ela afirma que buscou sempre independência financeira e que a fama fez com que ele desconfiasse mais das pessoas.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.