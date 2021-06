'Entrevista com Vampiro', de Anne Rice, vai virar série no AMC

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A AMC Networks anunciou a produção de uma nova série inspirada no romance best-seller da escritora norte-americana Anne Rice. Com previsão inicial de oito episódios, "Entrevista com Vampiro" deve estrear a primeira temporada em 2022.

Proprietária de séries populares no Brasil, como "The Walking Dead", "Mad Men", "Breaking Bad" e "Better Call Saul", a empresa adquiriu os direitos de 18 livros de Rice no ano passado --entre eles ainda estão "The Vampire Chronicles" e a trilogia "Mayfair Witches".

Anne Rice já teve seu "Entrevista com Vampiro" adaptado em filme homônimo com Tom Cruise e Brad Pitt como protagonistas, em 1994. Com direção de Neil Jordan, o longa trazia ainda Antonio Bandeira (Armand), Christian Slater, Kirsten Dunst (Claudia) e Thandiwe Newton (Yvette) no elenco.

No longa, após a morte da mulher, Louis (Brad Pitt) perdeu a vontade de viver, mas acaba transformado em um vampiro pelo poderoso Lestat (Tom Cruise). Séculos depois, Louis resolve contar sua verdadeira história para o jornalista Daniel Malloy (Christian Slater).

O produtor Mark Johnson será o responsável por desenvolver a coleção completa de Anne Rice, adquirida pela AMC, em uma franquia para o streaming e para a televisão. Segundo a empresa, Anne e Christopher Rice vão atuar como produtores executivos não-roteiristas, e Rolin Jones será showrunner de "Entrevista".

"O desafio de adaptar para a televisão o trabalho inovador e imensamente atraente de Anne Rice é intimidante e estimulante", diz Johnson, em comunicado oficial da empresa. "Tendo anteriormente produzido filmes a partir de obras tão singulares, reconheço a responsabilidade e a obrigação que devemos pelo material."

"Acredito fortemente que com AMC e Rolin Jones estamos equipados para enfrentar este desafio e para emocionar e entreter tanto o fiel fã de Anne Rice quanto o espectador que agora está descobrindo seu trabalho", acrescentou.

Dan McDermott, presidente de programação original da AMC Networks e AMC Studio, diz que "este é um dia pelo qual estávamos ansiosos desde que adquirimos esta lendária coleção Anne Rice, há pouco mais de um ano."

"Essa história já tem milhões de fãs nos EUA e em todo o mundo, mal podemos esperar para compartilhar essa nova interpretação do clássico trazido à vida por Rolin e Mark, enquanto continuamos trabalhando no desenvolvimento de toda a coleção", acrescentou.