Juan Paiva será melhor amigo que se decepciona com Cauã Reymond em novela

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Juan Paiva, 23, vai dar vida a Ravi em "Um Lugar ao Sol", novela de Lícia Manzo que estreia na faixa das 21h em novembro na Globo. O personagem será um dos melhores amigos de Christian, papel de Cauã Reymond, 41.

"O Christian é como se fosse um irmão mais velho para o Ravi", explica o ator. "Um pai, um melhor amigo. Ele tem respeito e grande admiração pelo Christian ter cuidado dele. Ter dado amor e carinho e ensinado ele a ler e a escrever."

Os dois se conheceram em um orfanato de Goiânia, mas a diferença de idades faz com que passem quase 10 anos separados. Quando Ravi faz 18 anos, ele é acolhido por Christian no Rio.

"O Ravi foi adotado por uma família e depois foi devolvido porque ele tinha um déficit de atenção", conta Paiva. "Ele não sabia lidar com os problemas e ficava muito nervoso. As famílias que o adotavam não tinham muita paciência para a energia do garoto. Ele sempre teve um vazio no peito por essa ausência dos pais. Então, para o Ravi, o Chris é tudo."

Porém, a relação entre os ficará estremecida quando Christian assume o lugar do irmão gêmeo, Renato. "O Christian na verdade muda a personalidade quando assume o lugar do Renato, e isso é um baque para o Ravi porque ele começa a perceber a ambição do amigo", lamenta.

"O Ravi não é a favor da forma de viver que o Christian acaba adotando", comenta. "Se for para ele ter conquistas materiais, que seja pelo mérito dele, através do esforço. O Ravi acredita muito no estilo de vida desta forma. De correr atrás, de acreditar. E ele está o tempo todo tentando trazer o amigo para a essência, para terra, pôr os pés no chão."

Outro fator complicador é que ambos acabam gostando de Lara (Andréia Horta), colega de trabalho de Ravi. Christian acaba ficando com ela, o que deixa o amigo magoado.

"No Rio, o Ravi conhece a Lara através de um emprego e se apaixona imediatamente", adianta Paiva. "Ele tem uma grande admiração por aquela mulher. Depois ele até renuncia a ela pelo amigo. Para ele, o importante é os três se unirem para tentar viver a vida de outra forma. Só que não acontece da forma como ele imaginava, já que Christian resolve assumir o lugar do Renato."

Depois, Ravi vai se envolver com Joy (Lara Tremouroux), que acaba engravidando dele. Com isso, o rapaz vislumbra a possibilidade de finalmente ter uma família de verdade.