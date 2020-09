JP Gadêlha se mostra decepcionado com Biel e chama Cartolouco de mentiroso

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O programa Hora do Faro (RecordTV) deste domingo (27) promoveu uma sabatina com JP Gadêlha -que foi o segundo eliminado de A Fazenda (RecordTV) nesta quinta-feira (23)- no quadro Última Chance. Além de as participações do jornalista Leo Dias, da atriz Antonia Fontenelle e do humorista Victor Sarro, Rodrigo Faro contou com os ex-peões Valesca Popozuda, Vavá e Rita Cadillac para fazerem perguntas ao bombeiro militar.

Gadêlha se mostrou bastante decepcionado com a postura de Biel, a quem chamou de manipulador e disse ter dado uma chance ao funkeiro por acreditar na mudança das pessoas. Ele lembrou ter colocado Biel na baia, mas achou melhor não perseguir o cantor por conta de erros do passado.

"Eu cheguei sabendo de todas as notícias que corriam na mídia a respeito do Biel e do Lipe, as pessoas que se destacavam mais, tanto positiva quanto negativamente. Então já fui com uma ideia pré-concebida a respeito dos dois. A pessoa que indiquei para ir para a baia foi o Biel, só que fiquei pensando 'não vou ficar perseguindo o cara porque ele chegou com um discurso que estava ali disposto a se desconstruir, reinventar e amadurecer' e eu acredito que todo mundo tenha essa chance", ponderou o bombeiro.

Ao ser questionado por Léo Dias, se tinha se sentido usado por Biel, Gadêlha disse que sim. "Eu fui obrigado a conviver com ele inicialmente. Não tive opção. Eu fui obrigado a ir para a baia junto com ele". Outro peão de quem o militar quer distância é Cartolouco, a quem considera falso e mentiroso. Para justificar sua crítica ele citou uma discussão em que o jornalista o ofendeu, "de forma gratuita" e no dia seguinte se desculpou.

Faro perguntou, se o ex-peão faria algo diferente em sua trajetória no reality. "Talvez não tivesse me aproximado tanto do Biel e do Cartolouco". Em seguida, ao responder se tinha o jornalista como inimigo, o bombeiro preferiu chamá-lo de "desafeto". "Saí de lá muito chateado. A amizade dele eu não quero".

Mas nem tudo foi crítica. Gadêlha elogiou Mariano dizendo que ele é "genuíno, 100%" e que Jakelyne faz a linha politicona. O bombeiro não perdeu a chance de declarar sua torcida. "Eu quero muito que a Luiza ganhe. Mas quem eu acho que vence é a Mirella".