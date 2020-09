Atriz japonesa de 'O Chamado', Yuko Takeuchi é encontrada morta em casa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A premiada atriz japonesa Yuko Takeuchi, 40, foi encontrada morta em sua casa, em Tóquio, na manhã deste domingo (27), por seu marido, o ator Taiki Nakabayashi. De acordo com investigações preliminares, a polícia suspeita que a atriz, que tinha dois filhos, tenha se suicidado.

Segundo a BBC, Takeuchi foi uma atriz popular no Japão, tendo aparecido em muitos filmes e séries de TV durante sua carreira. Em um comunicado, a agência de talentos, Stardust Promotion, responsável pela vida profissional da artista , disse que estava "chocada e triste com a notícia".

A atriz ficou conhecida por seu papel no filme de terror japonês "O Chamado", de 1998, que foi adaptado por Hollywood quatro anos depois. Ela também interpretou uma versão feminina de Sherlock Holmes na série da HBO, "Miss Sherlock", que foi transmitida em países da Ásia e também nos Estados Unidos.

Embora o suicídio não tenha sido confirmado no caso de Takeuchi, ele tem sido a causa da morte de vários talentos japoneses recentemente, como os atores Sei Ashina, Haruma Miura e Hana Kimura. O Japão tem uma das taxas de suicídio mais altas do mundo, embora os números tenham caído desde a introdução de medidas preventivas em 2015, de acordo com a Organização Mundial de Saúde.