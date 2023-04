José de Abreu ironiza repórter acusado de agredir marido

Juan abriu boletim de ocorrência e pediu justiça. "Todas as provas aqui postadas já estão com a polícia. Agora é esperar que a justiça seja feita. Confio na justiça e na justiça divina", disse.

Em seu perfil no Twitter, o artista compartilhou um vídeo em que Lo-Bianco surge ao lado da apresentadora Sonia Abrão, e de outros integrantes do programa A Tarde é Sua (RedeTV!), do qual Alessandro também faz parte.

