Bruna Biancardi fala sobre privacidade em relacionamento com Neymar

A companheira de Neymar disse que o neném a caminho é muito sortudo por ter como irmão mais velho Davi Lucca, filho de 11 anos do jogador com Carol Dantas. "Ele já tinha pedido algumas vezes um irmãozinho para nós. Quando contamos ele ficou muito feliz, ele é muito especial."

A modelo também revelou qual foi a reação ao descobrir que está grávida de Neymar. Ela anunciou nesta semana estar esperando um filho do jogador -este será o primeiro dela e o segundo do atleta.

"Poderia enumerar mil coisas que ele fez no dia do meu aniversário que fizeram o meu dia se tornar incrível. Mas prefiro manter isso só para nós e para quem esteve presente. Nós optamos viver um relacionamento real, por isso que cada vez temos menos vontade de mostrar nossa intimidade por aqui", escreveu ela no Instagram.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Bruna Biancardi bateu um papo com seguidores nas redes sociais na tarde deste sábado (22) e rebateu cometários que vinha recebendo de internautas que acharam as felicitações de Neymar à companheira simplórias.

