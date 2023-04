Jornalista Alessandro Lo-Bianco é acusado de agredir ex-namorado e diz que história é fantasiosa

O jornalista do A Tarde É Sua termina sua explanação mostrando um vídeo no qual há uma suposta agressão de Juan a ele. Nas imagens, afirma que o ex quebrava seu apartamento e o fazia mal. "Sobre a acusação de cárcere privado, é fantasioso. Até agora eu que não consegui retornar para a minha casa, pois ele tem cópia da chave."

Em resposta, Lo-Bianco também fez um vídeo no qual dá sua versão. Segundo ele, todas essas acusações são "fantasiosas". Conforme o jornalista da RedeTV!, ambos namoraram por um tempo e a relação chegou ao fim. Porém, teriam reatado, e Juan teria a chave do apartamento.

Juan também acusa Lo-Bianco de cárcere privado e de ficar transtornado após usar drogas como cocaína e maconha. Segundo Filder, todas as medidas que considera cabíveis estão sendo tomadas e ele já teria provas de que de fato apanhou. Juan foi à delegacia, fez exame de corpo de delito e afirmou ter entregue todos os vídeos com supostas agressões à polícia.

