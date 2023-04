Harry vai sentar dez fileiras atrás de Charles na coroação, diz ex-mordomo

Meghan Markle e os filhos do casal, Archie e Lilibet, não vão comparecer à coroação do rei Charles 3º. A família mora em Montecito, na Califórnia, e vai comemorar o aniversário de 4 anos de Archie no mesmo fim de semana da cerimônia.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O príncipe Harry vai sentar 10 fileiras atrás do rei Charles 3º na cerimônia de coroação do pai, segundo o ex-mordomo da princesa Diana, Paul Burrell.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.