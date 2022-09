Jojo Todynho fala sobre 'barraco' com Blogueirinha

A cantora, então, replicou: "Não existe mulher mais mulher que a outra. Eu não sou menos mulher nem mais mulher que você". As duas, que dividiam uma mesa com a apresentadora Ana Clara e com a ex-BBB Mari Gonzalez, elevaram o tom de voz.

No sábado (10), em uma atração transmitida durante o Rock in Rio, Blogueirinha insinuou que poderia roubar o marido de Jojo. "É só chegar uma menina mais bonita que você fica desse jeito", provocou a influenciadora.

