Fernando Fernandes sai em defesa de Pequena Lô

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Apresentador e atleta paralímpico, Fernando Fernandes esteve no Rock in Rio e não fugiu do assunto envolvendo a influenciadora Lorrane Silva. Mais conhecida como Pequena Lô, ela disse ter sido tratada de forma desrespeitosa pela modelo Ellen Jabour no festival, por ser cadeirante.

"Ela foi capacitista", disparou o atleta. Capacitismo é o nome dado à discriminação e ao preconceito social contra pessoas com alguma deficiência.

"Muitas vezes, nós precisamos conquistar as coisas na marra, e é por isso que eu faço e vivo coisas intensas. Temos que nos defender como a Pequena Lô fez. 'Dá licença que esse espaço é meu'. Lutar literalmente pelo seu espaço, e falar, sim, sobre a situação para evitar novos episódios", disse Fernandes. "Aprendi na marra", completou.

O apresentador disse lamentar que caso um como esse ainda ocorra, mas ressaltou que vê uma situação muito melhor atualmente em termos de respeito e de tolerância às diversidades.

"Nós já quebramos muitas barreiras. Me sinto cada vez mais livre e forte no meu direito de ir e vir", pontuou Fernandes no sábado (10).

Na ocasião, ele também antecipou que estará como apresentador na nova temporada do programa No Limite, da TV Globo, no ano que vem. "A direção já está trabalhando na nova produção. A única coisa que sei é que vai ser casca grossa para os participantes em 2023", destacou Fernandes.