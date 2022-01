Jojo Todynho e Lucas Souza perdem voo para lua de mel no Nordeste

A cantora mostrou a rotina na véspera da cerimônia em seu Instagram, incluindo jantar com as madrinhas e massagem de topless.

A cantora e o oficial do Exército se casaram em cerimônia realizada no Rio de Janeiro neste sábado (29). Os dois namoravam havia cinco meses, e o anúncio da união foi feito em dezembro pela cantora.

Dentro de uma van, Jojo Todynho brincou sobre as dificuldades do dia de hoje. "Alegria foi ontem, tristeza foi hoje", disse em tom de brincadeira.

Ela ainda compartilhou que se sujou, pois estava menstruada e estava de roupa branca. Foi preciso trocar de roupa no banheiro do aeroporto, só que sua mala havia sido danificada, e ela ganhou outras duas da empresa aérea, segundo os vídeos em sua rede social.

No primeiro stories, ela começou dizendo "Bom dia. Rindo com respeito". Ao mostrar o marido, ele questionou: "Bom dia para quem?".

A artista havia torcido o joelho durante a festa do casamento, e estava com dificuldade para se locomover. Ela acabou sendo levada de cadeira de rodas pelo marido na trajetória em busca da viagem.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Jojo Todynho, 24, e o oficial do Exército Lucas Souza, 21, perderam o voo da lua de mel na manhã deste domingo (30) após a festança de casamento ocorrida neste sábado. A saga foi compartilhada no Instagram da artista.

