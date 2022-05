Johnny Hooker discute fim de carreira após lançamento de single

Intérprete de sucessos como "Amor Marginal" e "Flutua", Hooker ressaltou que é grato por todos os admiradores de seu trabalho. "Amores obrigado pelas mensagens de amor e carinho que inundaram por aqui, o meu desabafo não foi por ingratidão com tudo que já conquistei (que foi muita coisa por sinal), as vezes é só um pedido de ajuda mesmo e um lembrete de que ainda estou aqui vivo", escreveu.

"Para um artista existir e sobreviver sem apoio de nenhum lado precisa ter demanda orgânica, e os números do 1º dia de lançamento de Cuba deixam claro isso. Não há mais demanda pelo meu trabalho. Se é que houve um esboço de alguma algum dia. É preciso saber a hora de se retirar", tuitou com uma reprodução de tela que mostrava as 13.879 visualizações do single.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.