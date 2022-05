Felipe Neto critica comentário de Patricia Abravanel sobre Elon Musk

CAMPINAS, SP (FOLHAPRESS) - O influenciador Felipe Neto criticou comparação feita por Patricia Abravanel ao bilionário Elon Musk, que esteve no Brasil nesta sexta (20) para promover o lançamento do serviço de internet por satélite Starlink.

Em post no Instagram, a filha de Silvio Santos registrou o encontro com o dono da Tesla em hotel de luxo em Porto Feliz, no interior de São Paulo, e aproveitou para elogiar a trajetória de Musk. No texto, ela o comparou ao personagem bíblico Noé, que recebeu um chamado divino para construir uma arca, salvar a humanidade e várias espécies de animais, e enfrentar um dilúvio.

"Elon Musk. Gênio por todos seus feitos já realizados. Seu maior sonho é tornar a humanidade interplanetária", escreveu a apresentadora.

O youtuber debochou do comentário, afirmando de forma irônica: "A melhor parte do discurso da Patricia Abravanel é: 'estudiosos dizem que nunca havia chovido na Terra antes' gente".

Recentemente, o influenciador denunciou pelas redes sociais algumas ameaças que a mãe dele, Rosa, tem recebido via WhatsApp. "Mais uma vez enviaram ameaças pesadas para a minha mãe. Já estamos tomando as providências. Descobrimos de onde veio, e minha mãe está indo na delegacia", escreveu ele pelo Instagram no último dia 10.