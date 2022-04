'Johnny Depp é um grande narcisista', diz o humorista Howard Stern

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O humorista e locutor Howard Stern, 68, disse que Johnny Depp, 58, está se mostrando narcisista e exagerando em seu testemunho conta sua ex-mulher, a atriz Amber Heard, 36, no julgamento por difamação do ex-casal, que é transmitido em diversas plataformas desde 11 de abril.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.