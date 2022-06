João Gomes expõe suposto affair com Maisa, que se chateia

"Estou aproveitando cada minuto da minha vida, dividindo alguns momentos com vocês, guardando outros para mim e tudo bem! Tudo sempre com equilíbrio e respeitando as minhas vontades. Não tenho nada para esconder de ninguém e não aceito que coloquem inverdades na minha boca", disparou.

"Dividi vários momentos do meu antigo relacionamento após um tempo, porque a pessoa não queria exposição e eu respeitei. Nunca foi do meu feitio usar disso para buzz [fama]. E eu jamais faria", começou.

Tudo começou, porém, depois de o cantor João Gomes, 19, cantar uma música romântica em um show e marcar com direito a coraçõezinhos Maisa nos Stories. A partir disso, fãs começaram a levantar as suspeitas de que há um namoro entre os dois. Maisa disse que está solteira há sete meses e que tudo não passa de inverdades.

