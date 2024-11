João Gilberto canta Ary Barroso em vídeo inédito divulgado por Cézar Mendes

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O músico Cézar Mendes publicou em sua conta no Instagram um vídeo caseiro inédito que mostra João Gilberto, morto em 2019, cantando com ele. Recluso em suas últimas décadas de vida, o pai da bossa nova aparece brevemente nas imagens que vieram à tona esta semana.

Mendes na publicação não deu informações sobre a data em que o vídeo foi feito, e nem o local em que ele foi gravado. João Gilberto surge mais magro do que sua imagem que ficou mais conhecida pelos fãs brasileiros, mais parecido com as fotos dele divulgadas há cerca de cinco anos, em seus últimos meses de vida.

O baiano, que criou a batida da bossa nova no violão, não parece saber que está sendo filmado. A câmera que registra o momento passa a maior parte do vídeo virada para baixo, e eventualmente revela a figura de João Gilberto --sentado no sofá, de pijamas e descabelado.

A música que marca o encontro do vídeo é "Faixa de Cetim", composição de Ary Barroso de 1942. Mendes toca a canção ao violão, João Gilberto canta um pedaço da letra e eles conversam sobre como tocar a canção.

"Aprendendo e tocando pra João cantar", diz a legenda escrita por Mendes, baiano como João Gilberto, sem dar mais detalhes.

Com carreira própria, Mendes é o mestre de violão de filhos de Caetano Veloso, Gilberto Gil, Marisa Monte, Arnaldo Antunes, Carlinhos Brown, bem como de atores interessados em sua arte. Maria Bethânia, sua conterrânea, também tomou aulas com ele.

O vídeo pode ser visto neste link do Instagram: https://www.instagram.com/reel/DBolli1PpaO/.