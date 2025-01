João Gabriel e João Pedro, irmãos gêmeos, são confirmados no BBB 25

João Pedro é o mais calmo da dupla; justifica dizendo que sabe lidar com as pessoas e que, por isso, é alguém muito difícil de estressar. Seu ponto fraco é ser xingado. Nesse caso, ele assume que retruca na mesma moeda. Aprendeu com o tio a trabalhar com gado, o que até hoje é sua maior paixão. "Meu irmão é mais namorador, parte para cima de todo mundo. É conversador", revela João Gabriel sobre João Pedro.

Extrovertido, João Gabriel gosta de fazer amizades. Apesar disso, diz que é o mais esquentado dos dois, principalmente quando mexem com o irmão, situação em que toma partido de imediato. Também se considera humilde, fiel e bastante competitivo. Divide com João Pedro o sonho de se tornar fazendeiro e ter a própria caminhonete quatro por quatro.

A revelação foi feita durante o intervalo da novela "Garota do Momento". Os irmãos são naturais de Goiatuba e moram em Buriti Alegre, cidades de Goiás. Os dois são salva-vidas de rodeio e estão solteiros. Nas redes sociais, eles compartilham a vida no interior.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nesta quinta-feira (9), a Globo divulgou o nome de João Gabriel e João Pedro, 21, como participantes da 25ª edição do Big Brother Brasil. No programa, que neste ano é disputado em duplas, irmãos gêmeos, ambos pecuaristas de Buriti Alegre, farão par.

