João Donato já teve 15 composições em trilhas sonoras de novelas da Globo

Três anos depois, a composição ganharia letra de Caetano Veloso e interpretação de Gal Costa, no disco "Cantar", de 1974. A cantora interpretaria também a canção "Simples Carinho" e "Verbos do Amor" para a novela "Final Feliz" (1982).

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Camaleão no ramo musical, sendo pianista, acordeonista, arranjador, cantor e compositor, João Donato teve, por diversas vezes, suas canções como trilha sonoras de novelas na Globo. Algumas das composições do músico morto nesta segunda-feira (17), aos 88 anos, foram interpretadas nas vozes de Gal Costa, João Gilberto e Caetano Veloso.

