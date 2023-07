Após contrato com CBF, Globo negocia compra de jogos da seleção argentina até 2026

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Após fechar um contrato de exclusividade com a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) pelos jogos da seleção brasileira até 2026, a Globo busca mais opções de partidas das eliminatórias para a Copa do Mundo, que começam em setembro.

A emissora negocia um contrato direto com a AFA (Associação do Futebol Argentino) para exibição das partidas da seleção até o fim deste ciclo da atual campeã do mundo. A reportagem apurou que as negociações estão avançadas. A AFA tem interesse em manter uma parceria que foi bem-sucedida no último ciclo de Mundial, entre 2019 e 2022.

O desejo da Globo é que o negócio seja fechado até o início de agosto para encorpar o seu ciclo de Copa e garantir os dois clássicos entre Brasil e Argentina que já estão agendados para as eliminatórias nos próximos anos. Os jogos da Argentina causam interesse principalmente pelo efeito Lionel Messi, e as partidas do país vizinho chegam a dar a mesma audiência que o Brasil na TV paga -como a seleção está na TV aberta, o público costuma se concentrar por lá.

Junto com os jogos da Argentina, a Globo fez proposta para um consórcio que envolve as federações de Uruguai, Paraguai, Equador e Venezuela. As entidades decidiram se unir e vender diretamente para as emissoras um pacote com 36 jogos das Eliminatórias. Essas conversas também estão em andamento.

As eliminatórias sul-americanas estão programadas para acontecer a partir de setembro e vão se estender até o segundo semestre de 2025. Na Copa do Mundo de 2026, o número de participantes foi expandido: serão 48 equipes. As seis melhores entre as dez nações que fazem parte da Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) se classificam.

Já a equipe que ficar em sétimo lugar vai disputar um playoff intercontinental com uma seleção da Oceania. Na semana passada, a Globo anunciou que fará apenas 52 dos 104 jogos da Copa de 2026, em um novo modelo de contrato que será inaugurado na Copa feminina.