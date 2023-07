Jennifer Garner voltará a viver Elektra em 'Deadpool 3'

Este será o primeiro filme do anti-herói após a aquisição da Fox pela Disney, e portanto, será o primeiro a se encaixar na cronologia oficial do Universo Cinematográfico da Marvel (UCM). Os dois filmes anteriores, lançados em 2016 e 2018, arrecadaram mais de US$ 1,5 bilhão (cerca de R$ 7,3 bilhões) nas bilheterias mundiais.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Jennifer Garner irá reprisar o papel de Elektra em "Deadpool 3", em mais um filme da franquia estrelada por Ryan Reynolds. As informações foram divulgadas, nesta sexta-feira (7), pela revista The Hollywood Reporter.

