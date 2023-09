Jão lança clipe de 'Me Lambe', em que leva lambida de João Guilherme

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Jão lançou nesta quinta-feira (14) o clipe de "Me Lambe", música que canta com o músico João Guilherme. A produção é o primeiro vídeo dedicado a uma das faixas do disco "Super", lançado em agosto e quarto projeto solo da carreira do artista.

O vídeo chamou a atenção do público por uma cena em que João lambe o rosto de Jão, na altura da bochecha e próximo dos lábios do cantor.

O momento acontece depois que Jão despe João Guilherme de uma fantasia de gato branco em que o músico aparece vestido por boa parte do vídeo. O momento é referência direta à canção que é tema do clipe, que além do nome carrega os versos "Então pode me lamber/ Me enrolar, me apertar".

Na produção, Jão canta cercado de dançarinas em um karaokê localizado no bairro da Liberdade, em São Paulo. Na introdução, o gato branco dá a luz a outro branco, e o cantor passeia pela região paulista com pessoas vestidas de felino.

Há ainda uma referência à marca de chocolates Kit Kat, que é parodiada como "Kit Cat" em letreiros. Uma brincadeira com o tema: "cat", em inglês, significa a palavra "gato".

Dirigido por Pedro Tófani e Malu Alves, o clipe de "Me Lambe" acompanha as preparações de Jão para a turnê "Super", que acontece em 2024. Ele toca em São Paulo em 20 de janeiro, no Allianz Parque.

O cantor deu uma prévia da tour em sua apresentação no festival The Town, no último domingo (10).