Cissa Guimarães se diz aliviada após condenados por morte de filho se entregarem: 'Justiça foi feita'

O acidente ocorreu em 2010 no Túnel Acústico, na Gávea, Zona Sul do Rio de Janeiro, em uma área fechada para o tráfego de veículos. Mascarenhas, que andava de skate no local, foi atropelado.

Na noite desta quarta-feira (13), Roberto e Rafael Bussamra se entregaram às autoridades na Vara de Execuções Penais após uma decisão judicial pedir o retorno dos dois à prisão. Rafael cumprirá sua pena por ter atropelado Mascarenhas em uma área que estava fechada para carros, enquanto seu pai, Roberto, foi condenado por corromper policiais militares presentes no local do incidente.

"Agora, finalmente, sinto-me em paz. Saio mais forte desse processo que me causou a maior dor do mundo. Salve Rafael, salve Rafael e salve a justiça que foi feita. Muito obrigada a todos", completou.

