Iza, Leandra Leal e Natália do BBB 22 se destacam na Sapucaí

Além dela, outras famosas já se aqueciam para entrar na avenida por volta das 21h. A cantora Iza, que desfilará pela Imperatriz, a primeira escola do dia, escolheu uma fantasia dourada, com detalhes em verde e amarelo, e bem cavada.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A ex-BBB Natália Deodato escolheu uma fantasia cor-de-rosa para fazer sua estreia na escola Beija-Flor, a última a entrar no Marquês da Sapucaí nesta sexta-feira (22). Ela será destaque em um dos carros alegóricos após sua participação no reality.

