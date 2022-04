Fernanda Souza apresenta namorada para seguidores

A namorada da atriz se chama Eduarda e não tem perfil público no Instagram. Mas o apresentador Bruno de Luca parece conhecer o par romântico de Fernanda. "Estou muito feliz e orgulhoso da atitude de vocês, e mais feliz ainda em ever duas das minhas melhores amigas namorando! Zerei a vida kkkkkkk", escreveu em comentário da foto.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.