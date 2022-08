Ivete Sangalo presenteia fã com máquina de lavar

Vários internautas comentaram a publicação de Patrícia com emojis de coração e carinhas com coração, disseram que ela merece o presente e elogiaram Ivete Sangalo. "Que atitude linda, feliz por você", escreveu um usuário da rede social. "Parabéns, Ivete é um ser humano incrível", comentou outro internauta.

Quando a equipe da cantora ligou para Patrícia ela disse que poderia ser um tanque de lavar roupa, mas foi surpreendida com a chegada da máquina em casa. "Essa mulher tem um coração tão grande que me mandou uma máquina. É muita emoção senhor, tudo o que eu queria agora é dar um abraço em você Ivete Sangalo", escreveu a fã no Instagram.

"Como a Ivete falou que ia me dar máquina, está aqui, chegou. Estou muito emocionada e queria muito agradecer a ela de coração", disse. "Estou muito alegre, feliz da vida. Nunca pensei que ia ter uma máquina dessa. Muito obrigada Ivete de coração", acrescentou a mulher emocionada com o presente.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Ivete Sangalo, 50, atendeu ao pedido de ajuda da fã Patrícia Silva feito durante uma live e mandou entregar na casa dela uma máquina de lavar. Emocionada, a mulher compartilhou no Instagram um vídeo da chegada na quinta-feira (18) do eletrodoméstico em casa e agradeceu a cantora.

