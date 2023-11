Ivete Sangalo discute com fã que não gostou de sua música

Para 2024, o Domingão com Huck passará a ter duas partes, uma antes e outra depois dos jogos do futebol brasileiro.

E por falar nela, Ivete terá de se despedir de seu programa, o Pipoca, no próximo ano. Isso porque a Globo não vai mudar o horário do projeto e decidiu extingui-lo da grade por baixa audiência.

Na sequência, deu mais uma lição de moral. "Que coisa! Uma pessoa pega uma música dessas e faz assim (sinal de negativo) para a música. Pelo amor de Deus, o mundo está vivendo uma das piores guerras que a gente já viu. Estamos aqui fazendo festa, confraternizando e no meio da música a pessoa faz assim para a música? Uma música gostosa dessa. Eu vou cantar agora com vontade", emendou a artista para delírio dos fãs.

