Irmãos gêmeos nascem em anos diferentes na Califórnia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os irmãos gêmeos Alfredo e Aylin nasceram em dias, meses e anos diferentes. O fato raro aconteceu na Califórnia. O menino veio ao mundo às 23h45 de 31 de dezembro de 2021, e a menina nasceu 15 minutos depois, à 0h de 1º de janeiro de 2022. "É uma loucura que eles sejam gêmeos e tenham aniversários diferentes", disse a mãe Fatima Madrigal em um comunicado publicado nas redes sociais pelo Natividad Medical Center, onde nasceram os gêmeos. "Fiquei surpresa e feliz por ela ter nascido à meia-noite." Os gêmeos têm três irmãos mais velhos: duas meninas e um menino. A família mora em Greenfield. "Este foi definitivamente um dos partos mais memoráveis da minha carreira", disse a médica Ana Abril Arias. "Foi um prazer absoluto ajudar esses pequeninos a chegar aqui com segurança em 2021 e 2022. Que maneira incrível de começar o ano novo!", acrescentou ela. Segundo o Daily Mail, há cerca de 120 mil nascimentos de gêmeos nos Estados Unidos a cada ano, representando mais de 3% de todos os nascimentos, mas é raro que gêmeos nasçam em dias, meses e anos diferentes.

