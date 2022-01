Ex-jogador Jardel, ídolo do Grêmio nos anos 1990, entra no Big Brother Portugal

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ídolo do Grêmio nos anos 1990, o ex-atacante Mário Jardel, 48, é um dos participantes confirmados do Big Brother. Mas não no Brasil, e sim em Portugal, onde o ex-jogador ficou famoso ao atuar no Porto e no Sporting. O reality começou no país neste domingo (2). A descrição de Jardel apresentada pelo programa afirma que Jardel é lembrado por seus gols de cabeça e que ele "conquista todas as glórias dentro e fora de campo". "O Super Mário, como era conhecido dentro das quatro linhas, vem agora para dentro da casa do Big Brother Famosos, assumindo que é uma pessoa muito frontal e que uma das suas maiores qualidades é ser transparente", diz o texto. Antes de entrar, Jardel gravou um vídeo pedindo apoio dos brasileiros na competição. "Conto com a ajuda de todos os brasileiros. Um ano de 2022 abençoado com muita saúde e paz a todos", afirma.

