Irmã de Neymar é estrela de clipe de ex-vocalista da XCalypso

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A influenciadora digital Rafaella Santos, 25, irmã do jogador Neymar, é a estrela do clipe da cantora Michele Andrade, ex-vocalista da XCalypso e participante do The Voice Brasil, em 2018. O single "Superou Porra Nenhuma" tem feat de Jonas Esticado e previsão de lançamento em junho

As gravações aconteceram nesta quarta-feira (12) na KZA Produções, no bairro do Morumbi, zona sul de São Paulo. O estúdio pertence ao cantor Kauan, da dupla com Matheus.

Empolgada com a participação no clipe, Rafaella postou vídeos e fotos nos stories do Instagram dos bastidores mostrando a gravação do clipe. Em uma das fotos publicadas com os dois cantores ela escreveu: "massa".

A cantora Michele também publicou um vídeo curto com Rafaella e Jonas com roupões de banho antes da gravação e com as roupas usadas na gravação. "Look do clipe 'Superou Porra Nenhuma'. Curtiram? Em junho vamos lançar para vocês", escreveu a cantora na legenda.

O cantor Jonas postou um vídeo arrumando o cabelo. "Hoje o look do dia foi em forma de vídeo. Saudades de me arrumar assim para encontrar vocês. Estou aprovado?", perguntou o cantor.