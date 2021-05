Caleb Kennedy deixa American Idol após vídeo racista

Na última apresentação no programa, no domingo (9), Caleb cantou uma canção original dedicada a sua mãe. Quando a música terminou, os juízes Luke Bryan, Lionel Richie e Katy Perry aplaudiram de pé. Ele tinha conseguido uma vaga no último grupo de cinco participantes do programa.

O participante agradeceu o apoio e pediu desculpas a todos que decepcionou. "Vou tirar um tempinho das redes sociais para me aprimorar, mas, dizendo isso, sei que isso magoou e decepcionou muitas pessoas e fez com que elas perdessem o respeito por mim. Eu sinto muito".

O cantor publicou nesta quarta-feira (12) um comunicado no Instagram dizendo que vai ser uma surpresa, mas não estará mais no American Idol. Ele explicou que surgiu um vídeo na internet que exibe ações que não deveriam ser realizadas daquela forma.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Concorrente do American Idol, Caleb Kennedy, 16, deixou o programa após aparecer em um vídeo polêmico com um amigo usando um capuz branco semelhante aos usados pelos membros da Ku Klux Klan (organização racista).

