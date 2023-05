Internada, Simony se emociona ao cantar hit do Balão Mágico no hospital

Mais tarde, em seu perfil, ela também compartilhou imagens do grupo cantando "Sina", composição conhecida na voz de Djavan. "Essas lindas trazem a música aqui no hospital para nós nesse momento tão difícil doloroso, e eu resolvi passar assim, confiante em paz acreditando em Deus porque ele é bom o tempo todo", agradeceu a artista, na legenda.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Simony se emocionou, nesta quarta-feira (3), com a presença de um grupo musical em seu quarto, no hospital. A artista, que segue internada por conta do tratamento contra um câncer de intestino, publicou imagens em que músicos do Saracura cantam "É Tão Lindo", hit do Balão Mágico, banda que revelou sua carreira.

