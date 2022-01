Ingressos para shows do Hanson no Brasil custam até R$ 680

FOLHAPRESS - A venda de ingressos para os shows do Hanson no Brasil começa em 10 de fevereiro, com preços que variam de R$ 100 a R$ 680.

O trio americano volta ao país para apresentações em sete cidades: Porto Alegre (11/10, Bourbon Country), Curitiba (12/10, Live Curitiba), Ribeirão Preto (14/10, Arena Eurobike), São Paulo (15/10, Espaço das Américas), Uberlândia (16/10, Arena Sabiazinho), Brasília (19/10, Centro de Convenções Ulysses Guimarães ) e Rio de Janeiro (21/10, Qualistage).

Ainda há pré-venda de tíquetes para o fã clube, que começa em 6 de fevereiro, às 10h, e termina às 22h do de 9 de fevereiro. Segundo a organização, essa etapa, exclusivamente online, é limitada a quatro ingressos por CPF e sujeita a taxa de conveniência. Para efetuar a compra é necessário ter o código fornecido pelo fã clube oficial do Hanson.

As entradas para os shows de Porto Alegre e Curitiba ficam disponíveis no site Uhuu.com. Para os shows de São Paulo, Ribeirão Preto, Uberlândia e Brasília o caminho é o site da Ticket360. E para o evento do Rio de Janeiro pelo site da Qualistage.

As apresentações fazem parte da turnê mundial Red Green Blue, nome também do álbum que os irmãos Clarke Isaac Hanson (guitarra, baixo, piano e vocal), Jordan Taylor Hanson (piano, percussão e vocal) e Zachary Walker Hanson (bateria, piano e vocal) anunciaram.

O novo álbum foi escrito e produzido em três partes e cada irmão é responsável por uma delas: Taylor's Red, Isaac's Green e Zac's Blue.

No repertório dos shows, além das músicas do novo álbum, o HANSON irá apresentar pela primeira vez as canções de" Against The World", álbum lançado em 2020, e outros hits, como "MMMBop", "Where’s the Love" e "Save Me".

O trio veio ao Brasil em 2017 para shows que celebraram 25 anos de carreira, que teve início em 1992 em Tulsa, Oklahoma (EUA).

TURNÊ RED GREEN BLUE 2022

Europa

Junho

8 - Helsinki - Finlândia - House of Culture

10 – Estocolmo - Suécia - Berns

12 - Oslo - Noruega - Vulkan Arena

13 - Gotemburgo - Suécia - Pustervik

14 - Kolding - Dinamarca - Godset

16 – Hamburgo - Alemanha - Mojo

17 - Koln - Alemanha - Gloria

18 – Munique - Alemanha - Strom

20 – Milão - Itália - Magazzini Generali

22 - Paris - França - La Cigale

23 – Bruxelas - Bélgica - AB

24 – Amsterdam - Holanda - Melkweg

26 - Nottingham - Inglaterra - Rock City

28 – Glasgow - Escócia - SWG3 Galvanisers

29 - Manchester - Inglaterra - O2 Ritz

30 – Londres - Inglaterra - Roundhouse

Julho

2 - Bristol - Inglaterra - O2 Academy

3 - Leeds - Inglaterra - University - Stylus

Estados Unidos

Julho

12 - Houston – TX - House of Blues

14 – Nova Orleans - LA - The Joy Theater

15 - Nashville - TN - Ryman Auditorium

16 - Atlanta - GA - The Eastern

17 – St. Petersburg - FL - Jannus Live

19 – Birmingham - AL - Alabama Theater

20 - Raleigh - NC - The Ritz

22 – Richmond - VA - The National

23 - Silver Spring - MD - The Fillmore Silver Spring

24 – Philadelphia - PA - The Fillmore Philadelphia

26 - Pittsburgh - PA - Palace Theatre

28 – Albany - NY - Empire Live

29 – Boston - MA - House of Blues

30 - Hampton Beach - NH - Hampton Beach Casino Ballroom

31 – Nova York - NY - The Beacon Theatre

Agosto

2 - Montreal - QC - Corona Theatre

3 - Toronto - ON - Danforth Music Hall

5 – Elizabeth - IN - Ceasers Event Center

6 – Cleveland - OH - Agora Theatre

7 – Detroit - MI - Royal Oak Music Theatre

9 - Grand Rapids - MI - 20 Monroe Live

10 - Indianapolis - IN - Egyptian Room at Old National Centre

12 – St. Louis - MO - The Pageant

13 – Chicago - IL - Aragon Ballroom

14 - Madison - WI - The Sylvee

16 - Springfield - MO - Gillioz Theatre

18 - Council Bluffs - IA - Stir Cove at Harrah's

19 - Minneapolis - MN - The Fillmore Minneapolis

20 - Fargo - ND - Fargo Brewing Company Outdoors

21 – Winnipeg - MB - Park Theater

23 - Calgary - AB - The Palace Theatre

24 - Edmonton - AB - Midway

26 - Vancouver - BC - The Vogue Theatre

27 - Seattle - WA - The Moore

28 - Portland - OR - Crystal Ballroom

30 - São Francisco - CA - The Fillmore

31 - Anaheim - CA - House of Blues

Setembro

2 - Los Angeles - CA - Ace Theatre

3 - San Diego - CA - Humphrey's Concerts By The Bay

4 - Phoenix - AZ - The Van Buren

6 - Las Vegas - NV - Brooklyn Bowl

7 - Salt Lake City - UT - The Depot

9 - Denver - CO - Paramount Theatre

10 - Kansas City - MO - Uptown Theatre

11 – Wichita - KS - Cotillion Ballroom

13 - Austin - TX - Emo's

14 - Dallas - TX - House of Blues