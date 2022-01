Linn, Arthur e Jade Picon entram no BBB 22

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pontualmente as 13h desta quinta-feira (20), os participantes do grupo Camarote Linn da Quebrada, Arthur Aguiar e Jade Picon entraram na casa do Big Brother Brasil 22 (Globo). Eles se recuperaram da Covid-19 e puderam iniciar o jogo três dias depois dos demais concorrentes.

"Foi daqui que pediram mais uma participante?", perguntou Linn em sua chegada sendo abraçada pelos demais competidores. Em seguida, entrou Arthur. Ele contou que os três estavam com Covid e esse foi o motivo da demora para entrar.

Por último chegou Jade, também muito festejada pelos demais participantes.

E os novos competidores já chegam num dia importante para o andamento do game. De noite, o grupo Camarote participará de uma prova para definir uma dupla que ganhará imunidade, assim como ocorreu com o grupo Pipoca. Na última terça-feira (18), Bárbara e Laís venceram a disputa e garantiram pelo menos mais uma semana no casarão.

Em conversa com Tiago Abravanel, Eslovênia Marques e Douglas Silva, Pedro Scooby já havia compartilhado uma das suas teorias sobre as mudanças no cronograma do reality.

Scooby disse acreditar na possibilidade de que alguns participantes teriam recebido diagnóstico positivo para a Covid-19 e devido a isso, a produção teve que adaptar os primeiros dias. Sem saber que estava certo, o comentário do brother não chamou muito a atenção dos participantes que logo discutiram outras teorias.