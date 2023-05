Influenciadora que tem pato desaparecido adota nova ave fêmea após sumiço

"Não vou desistir de encontrar o meu filho, não vou perder as esperanças, embora a polícia já tenha investigado muito e não obtiveram nenhuma novidade", completou. A tutora afirma que não deu um nome ao bicho e quer decidir após votação dos seguidores no Instagram.

"É uma fêmea e, pelo o que a polícia viu, a família que estava com ela não tinha muita condição de criar, então vamos ficar com ela. Dá muito dó, ela veio de Minas Gerais e foi encontrada em uma condição insalubre. Não era o meu Patolino, porém Deus quis colocar essa pata na minha vida com o propósito de poder dar a ela uma vida digna", escreveu.

