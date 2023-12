Influencer viraliza com dicas para evitar roubo no Rio de Janeiro

"Dica de Carioca Raiz" mostra o truque mais popular. Thiago faz um buraco na areia da praia, coloca seu celular e sua carteira, cobre com mais areia e "marca" o lugar com uma camisa, para que os pertences não se percam. "Ser carioca é triste", comenta uma das seguidoras.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quer curtir o verão nas praias do Rio de Janeiro sem correr risco de roubo? O influencer Thiago Alcântara viralizou dando dicas aos turistas e aos cariocas de como cuidar dos seus pertences. O tutorial já chegou a 2 milhões de visualizações no TikTok.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.