André Hernan, ex-Globo, recusa proposta da Record para o Campeonato Paulista 2024

Produzido pela NWB, gigante da internet que é dona do canal Desimpedidos, o mais relevante de futebol na página de vídeos do Google, o canal de Hernan tem cerca de 300 mil inscritos.

Com a recusa de André Hernan, a Record vai em busca de um novo nome para o seu lugar para as transmissões. André Hernan recusou voltar para a TV neste momento porque está focado em seu canal no YouTube.

A reportagem fica com Alexandre Oliveira, Bruno Laurence e Bruno Piccinatto. Já Márcio Canuto, outro ex-Globo, também atuará no Paulistão, mas como repórter da torcida.

Como antecipou a Folha de S.Paulo na semana passada, a Record fechou com Oliveira Andrade para narrar os jogos do Paulista. O ex-jogador Walter Casagrande, um ano e meio após sair da Globo, será comentarista.

A informação foi confirmada pela reportagem com Hernan. O fato chama a atenção porque a Record chegou a anunciar sua contratação nesta terça-feira (12), junto com outros nomes já fechados para o torneio estadual. Ele não havia assinado contrato. Pelo contrário.

