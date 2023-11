Influencer diz que desmaiou enquanto esperava show de Taylor Swift no RJ

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A influencer Luiza Góes diz que desmaiou, na tarde deste sábado (18), dentro do do Estádio Olímpico Nilton Santos (Engenhão), no Rio de Janeiro. Antes do adiamento do show de Taylor Swift ser anunciado, a humorista de Florianópolis narrou os momentos de tensão em publicação no seu perfil no Instagram.

"Eu tô sem chão. Depois dessas imagens eu fui para a praça de alimentação e apaguei por um tempo. Depois pedi o remédio para dor de cabeça (inclusive obrigada a menina que me deu, esqueci seu nome, mas você viu meu estado) porque a vontade era de arrancar a cabeça do corpo", escreveu Luiza, nos stories.

Ao gshow, ela confirmou o desmaio e deu mais detalhes. "Apaguei por uns minutos, deitada mesmo e acordei. Entrei com uma garrafa de água e comprei mais lá dentro."

O show de Taylor Swift foi adiado para a próxima segunda-feira (20) após a forte onda de calor no Rio de Janeiro. O anúncio foi realizado no estádio e em um comunicado da própria norte-americana, nas redes sociais. Uma jovem morreu nesta sexta-feira (17) durante a apresentação da cantora.