'Infelizmente não aconteceu da forma que sonhava', diz Ludmilla sobre show no Rock in Rio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de um vai e vem sobre a confirmação do show de Ludmilla no Rock in Rio, a cantora se apresentou no palco mundo do evento e cantou sucessos como "Mina de Fé" e "Fala Mal de Mim".

Após a apresentação, admitiu que nem tudo saiu da forma como queria, mas que se divertiu do mesmo jeito ao sentir como é pisar no maior palco do maior festival do país.

"Fui a primeira artista anunciada do lineup, comecei a planejar um super show com tudo que sonhava. Infelizmente não aconteceu da forma que sonhava, mas foi muito bom, me diverti muito. O que importa de verdade é a minha arte tocando as pessoas."

Parte da estrutura da apresentação planejada por ela foi vetada pela organização do evento, durante passagem de som na quinta-feira (12).

Ela não gostou da decisão e ameaçou não subir ao palco. Sua presença era incerta horas antes da abertura do festival.

"Esperei muito [para cantar no palco mundo]. Dos cantores da nossa geração, acho que fui a última a pisar no palco. Por mais que tiveram várias circunstâncias, no fim de tudo, valeu a pena, foi sonho realizado."