Imagens mostram nova reação de Bruno de Luca após atropelamento de Kayky Brito

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Novas imagens das câmeras de segurança mostram que o apresentador Bruno De Luca atravessou a avenida e retornou ao quiosque após o atropelamento do ator Kayky Britto na noite do dia 2 de setembro, na orla de uma praia na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Obtidas pelo programa Domingo Espetacular, da RecordTV, as imagens são uma versão estendida das que foram divulgadas anteriormente, que mostram o apresentador colocando as mãos na cabeça em desespero quando percebe que o amigo foi atropelado.

Brito sofreu politraumatismo e traumatismo cranioencefálico e continua internado no Hospital Copa D'Or. Em outro ponto da câmera, o apresentador aparece indo até a parte de trás do quiosque para falar com funcionários após perceber que o amigo se feriu.

Testemunhas do evento entrevistadas pelo programa dizem que questionaram De Luca se ele não ajudaria o amigo, e que, pouco tempo depois, ele teria deixado a cena do acidente.

Ainda de acordo com as entrevistas exibidas na reportagem, tanto o apresentador quanto o ator estariam bêbados e muito alterados e que, diferente da versão dada por De Luca às autoridades, eles não estavam se despedindo.

O delegado Ângelo Lages, titular da 16ª DP (Barra da Tijuca) aponta o apresentador como principal testemunha e chegou a questionar o motivo de ele ter abandonado o carro e não ter prestado socorro ao ator.