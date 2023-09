Edson Celulari entre vida de pai e ator, ainda sobra tempo para eventos noturnos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Edson Celulari e sua mulher, Karen Roepke, curtiram o último dia de The Town neste domingo (10), a convite do filho, Enzo, que esteve presente em todos os outros dias, no camarote VIP. Pais de Chiara, de um ano e meio, o casal contou que gosta de prestigiar eventos noturnos, já que estão acostumados a "não dormir de noite", cuidando da pequena.

