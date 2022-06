Igreja da Consolação cancela festa junina, mas vende quitutes típicos por telefone em SP

As retiradas poderão ser feitas nos dois próximos sábados, dias 18 e 25, na igreja da Consolação. Também há a opção de retirar aos domingos, mas é preciso informar na hora de fazer o pedido. As encomendas devem ser feitas até as 19h da sexta-feira anterior à entrega, pelo telefone ou pelo WhatsApp (11) 3256-5356.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Enquanto as festas juninas voltam à programação e fervilham na capital paulista, a paróquia Nossa Senhora da Consolação, no centro da cidade, vai na contramão: neste ano, a sua tradicional quermesse foi cancelada.

