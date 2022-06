Coala Festival confirma 3 dias em 2022; Gal Costa e Maria Bethânia fazem shows

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Coala Festival confirmou nesta terça (14) que a oitava edição, marcada para os dias 17 e 18 de setembro, agora tem mais uma data e ocupa o Memorial da América Latina (zona oeste de São Paulo) também em 16 de setembro.

A programação da nova data, segundo a organização, vai ser divulgada em breve. Por ora, o lineup de sábado e domingo conta com nomes como Gal Costa, Alceu Valença, Maria Bethânia, Rodrigo Amarante, Black Alien e Marina Sena.

Os ingressos têm preços que variam de R$ 60 a R$ 120 no site da Total Acesso. Há pré-venda exclusiva para clientes com cartão de crédito do Itaú ou iti até 20 de junho, enquanto a venda para o público geral tem início em 21 de junho.

Para as datas anteriormente anunciadas já não há mais tíquetes disponíveis.

"As últimas 3 edições do Coala, em 2017, 2018 e 2019, deram sold out, o que é um sinal claro do potencial de expansão do festival. Os ingressos para a edição de 2022 também já estão esgotados há muito tempo e todo dia vemos pessoas tentando comprar, o que só confirma esse potencial", diz Gabriel Andrade, curador e sócio-fundador do Coala Festival, em nota.

Segundo Thaiza Akemi, superintendente de Conteúdo e Redes Sociais do Itaú, patrocinador do evento pela primeira vez, o banco vê a música como um caminho de aproximação com o público e de apoio ao desenvolvimento da cultura.

"O Coala é referência no cenário musical e, historicamente, prioriza pluralidade e representatividade no palco. Para nós, é também fonte de conexão e construção de laços ainda mais fortes com a música, espaço onde queremos atuar de maneira perene e profunda neste e nos próximos anos", diz a executiva do banco, que patrocina eventos como o Rock in Rio.

PROGRAMAÇÃO COALA FESTIVAL

16 DE SETEMBRO - SEXTA

a divulgar

17 DE SETEMBRO - SÁBADO

Gal Costa (com a participação de Tim Bernardes e Rubel)

Alceu Valença

Ana Frango Elétrico

Bala Desejo

BK’

Rachel Reis

18 DE SETEMBRO - DOMINGO

Nego Bala

Chico Chico com Juliana Linhares

Maria Bethânia

Rodrigo Amarante

Black Alien

Marina Sena

COALA FESTIVAL 2022

Quando: 16, 17 e 18 de setembro

Onde: Memorial da América Latina (av. Mário de Andrade, 664, Barra Funda, São Paulo, SP)

Quanto: R$ 60 a R$ 120

Mais informação: totalacesso.com.br