Homem usa prancha para nadar até cruzeiro de Neymar

Um morador da cidade de Búzios, litoral do Rio de Janeiro, usou uma prancha de stand up paddle para nadar até o local onde está o cruzeiro do jogador Neymar, que tem dado o que falar nas redes sociais.

Paulo Vitor, de 20 anos, conseguiu chamar a atenção dos convidados da seleção brasileira. O homem trabalha em uma barraquinha de praia e pegou o equipamento emprestado para tentar se aproximar do ídolo na quarta-feira (27).

O influenciador Vinicius Barros, que estava a bordo do navio, o presenteou o barraqueiro com uma camiseta do evento, apelidado de Ney em Alto Mar. O jogador em si acabou não vendo o jovem.

Em entrevista ao jornal O Globo, Paulo Vitor explicou que não é a primeira vez que ele usa uma prancha para nadar até alto-mar, mas que desta vez teve um motivo especial.

"Desde sempre eu remo para lugares distantes. Eu já sabia que o Cruzeiro do Neymar iria vir para cá, e eu só queria ter a sensação de estar perto do Neymar. Eu pedi uma prancha de stand up emprestada e decidir ir até lá", disse.

"Com muito sacrifício, eu consegui chegar, mas eu não imaginava que alguém iria me dar atenção, porque né? Está todo mundo curtindo e tal. Quando eu estava me aproximando já tinha um monte de gente gravando e me gritando", comemorou.

"Nessa hora, eu aproveitei o momento e pedi uma camisa ou um copo, felizmente consegui o que eu queria. Estou muito feliz com essa experiência louca que eu fiz, deu muito certo", revelou.