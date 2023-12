Cantora Simaria Mendes nega ida para o BBB 24 e diz que lançará carreira solo

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A cantora Simaria Mendes negou que esteja indo para o BBB 24, da Globo, nesta quinta-feira (28). À reportagem, a assessoria de imprensa da cantora afirmou que os rumores, que começaram nas redes sociais, não são reais.

Segundo a assessoria de Simaria, a irmã da sertaneja Simone Mendes irá lançar sua carreira solo como intérprete depois de usar 2023 para fortalecer apenas suas redes sociais.

Os trabalhos em estúdio das gravações previstas deverão ser finalizados no primeiro semestre do ano que vem, justamente durante o período do reality, segundo a assessoria.

Nesta quinta (27), Simone brincou sobre o assunto no X (ex-Twitter). "Do nada estamos nos trending topics. Adoro!", afirmou ela.

Na última semana, Boninho, o diretor do reality show, instigou a curiosidade de internautas após publicar um vídeo com dicas sobre quem podem ser os participantes.

Por meio do Instagram, ele mostrou cards com desenhos que remetem aos nomes. Entre as imagens, estava um avião, um cozinheiro e uma mulher segurando um microfone. A publicação agitou as redes sociais.

"Vamos começar uma brincadeira de adivinha? Eu arrumei um jeitinho para dar umas dicas para vocês", disse ele. O público sugeriu que entre os nomes estariam Chico Moedas e Gkay.